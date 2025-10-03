عواد يقترب من الرجوع لتشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

اقترب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من العودة إلى قائمة الفريق في مواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها غدًا السبت على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك في إطار سياسة الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، التي تعتمد على مبدأ التدوير في مركز حراسة المرمى البديل للحارس الأساسي محمد صبحي، حيث يمنح الجهاز الفني الفرصة للمهدي سليمان ولعواد، في ظل ثبات صبحي في حراسة المرمى منذ انطلاق الموسم.

وكان المهدي سليمان قد تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، وهو ما يعزز فرص محمد عواد في العودة إلى قائمة الفريق خلال لقاء غزل المحلة المرتقب.