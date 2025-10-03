فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن كرة بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في 3 دول مختلفة.

وتلعب بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال الفترة بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026.

وتشمل الكرة تصميمًا نابضًا للحياة بمجموعة من الألوان الأحمر، الأخضر والأزرق، يتعلق بالدول الثلاث المستضيفة.

وتوفر التقنية الخاصة بالكرة المتصلة، نظرة على كل حركة للكرة، لمساعدة حكام المباريات

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في هذا الصدد: «وصلت الكرة الرسمية لكأس العالم FIFA 26، إنها رائعة الجمال!».

وأضاف: «يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم كرة تريوندا. لقد ابتكرت كرةً أيقونيةً أخرى لكأس العالم FIFA، بتصميم يجسد وحدة وشغف الدول المضيفة العام المقبل».