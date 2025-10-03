قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
وزير السياحة والآثار يفتتح مقبرة أمنحوتب الثالث بوادي الملوك ..غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد تجاهل الخطيب.. الجارحي يوجه الشكر لـ حسام غالي وأعضاء مجلس الأهلي

سارة عبد الله

وجه محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي، رسالة شكر لأعضاء المجلس بعد تقديم أوراق ترشحه ضمن قائمة محمود الخطيب بالانتخابات المقبلة.

وكتب الجارحي عبر حسابه على فيس بوك: “على بركة الله قدمت أوراق ترشحي لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي «فوق السن» ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب للدورة الثالثة تواليًا، لنواصل معًا ومع كل زملائي وأعضاء الجمعية العمومية مشوار خدمة النادي الأهلي الذي نتشرف جميعًا بالانتماء إليه”.

وتابع: “وبكل المحبة والتقدير والاحترام، بقول شكرًا للزملاء الأعزاء الذين هم بمثابة عائلة واحدة وسيظلون كذلك، أخي وصديقي العزيز الدكتور محمد شوقي الأهلاوي الأصيل الشيك صاحب الخبرات الكبيرة والعشق الذي لا ينقطع لنادينا الحبيب، وأخي وصديقي الغالي المهندس محمد سراج صوت الشباب (المُسن) اللي كان دايمًا وهيفضل على طول طاقة حب لكيان الأهلي وعلى المستوى الشخصي تعليقاتنا لبعض حالة خاصة متنتهيش وأخي وصديقي الغالي الدكتور مهند مجدي اللي خدم النادي بإخلاص وكان وهيفضل مثال نحب وجوده دايمًا وسطنا بعقلانيته وهدوءه وروحه الرياضية”.

وواصل: “والمهندسة مي عاطف أختنا الصغيرة اللي لسة ينتظرها مستقبل كبير، وأخي وصديقي الغالي الكابتن حسام غالي اللي خاض معانا التجربة، وكلهم من أبناء النادي الأهلي المنتمين، قد تختلف طريقتنا في الإدارة، وقد نختلف في أفكارنا، وقد لا نكون على الطاولة نفسها في وقت من الأوقات، وهي سُنّة الحياة، لكننا نجتمع دومًا حول حب النادي الأهلي، بتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وبجدد الشكر للجمعية العمومية على وقفتها مع النادي الأهلي بيتهم ومكانهم واللي كلنا بنتشرف بخدمته والتواجد بين جدرانه”.

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أسما شريف منير: الحجاب أمان وستر مش قيد ولا خنقة

بعد تجاهل الخطيب.. الجارحي يوجه الشكر لـ حسام غالي وأعضاء مجلس الأهلي

موقف محمد شحاتة من مباراة الزمالك وغزل المحلة

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

