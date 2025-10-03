بعد تجاهل الخطيب.. الجارحي يوجه الشكر لـ حسام غالي وأعضاء مجلس الأهلي

وجه محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي، رسالة شكر لأعضاء المجلس بعد تقديم أوراق ترشحه ضمن قائمة محمود الخطيب بالانتخابات المقبلة.

وكتب الجارحي عبر حسابه على فيس بوك: “على بركة الله قدمت أوراق ترشحي لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي «فوق السن» ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب للدورة الثالثة تواليًا، لنواصل معًا ومع كل زملائي وأعضاء الجمعية العمومية مشوار خدمة النادي الأهلي الذي نتشرف جميعًا بالانتماء إليه”.

وتابع: “وبكل المحبة والتقدير والاحترام، بقول شكرًا للزملاء الأعزاء الذين هم بمثابة عائلة واحدة وسيظلون كذلك، أخي وصديقي العزيز الدكتور محمد شوقي الأهلاوي الأصيل الشيك صاحب الخبرات الكبيرة والعشق الذي لا ينقطع لنادينا الحبيب، وأخي وصديقي الغالي المهندس محمد سراج صوت الشباب (المُسن) اللي كان دايمًا وهيفضل على طول طاقة حب لكيان الأهلي وعلى المستوى الشخصي تعليقاتنا لبعض حالة خاصة متنتهيش وأخي وصديقي الغالي الدكتور مهند مجدي اللي خدم النادي بإخلاص وكان وهيفضل مثال نحب وجوده دايمًا وسطنا بعقلانيته وهدوءه وروحه الرياضية”.

وواصل: “والمهندسة مي عاطف أختنا الصغيرة اللي لسة ينتظرها مستقبل كبير، وأخي وصديقي الغالي الكابتن حسام غالي اللي خاض معانا التجربة، وكلهم من أبناء النادي الأهلي المنتمين، قد تختلف طريقتنا في الإدارة، وقد نختلف في أفكارنا، وقد لا نكون على الطاولة نفسها في وقت من الأوقات، وهي سُنّة الحياة، لكننا نجتمع دومًا حول حب النادي الأهلي، بتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وبجدد الشكر للجمعية العمومية على وقفتها مع النادي الأهلي بيتهم ومكانهم واللي كلنا بنتشرف بخدمته والتواجد بين جدرانه”.