الأهلي يكشف آخر مستجدات المدرب الجديد

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي في النادي الأهلي، آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد للفريق.

ولم يعين الأهلي حتى الآن مديرًا فنيًا للفريق، بعد رحيل خوسيه ريبيرو، إذ يتولى حاليًا عماد النحاس، مهمة المدرب المؤقت.

وقال محمد يوسف في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 1»: «المدير الفني الجديد؟ لازم الجمهور يكون عارف إنه الملف ده مش منوط به جهة واحدة».

وأضاف: «دلوقتي بتحاول تدور وتشوف لازم يكون في معايير من هنا مقدرش أقول وقت لكن في مجهود على الترابيزة وبناخد رأي جماعي».

وأكمل: «احنا بندير المنظومة بشكل مؤسسي وماشيين في الموضوع لكن لازم يكون في تأني عشان يكون في حاجة تليق بجمهور وطموحات الأهلي».





