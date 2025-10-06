عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية

قال الإعلامي جمال الغندور، إن حالة إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، تشهد تحسنًا ملحوظًا بعد إصابته بفيروس A خلال الفترة الماضية.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن التحاليل الأخيرة أظهرت بداية انخفاض الإنزيمات، وهو ما يشير إلى تقدم في عملية التعافي، مشيرًا إلى أن التقدير المبدئي داخل الجهاز الطبي يُرجح عودته إلى التدريبات خلال أسبوعين تقريبًا، أي مع الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

ويخضع إمام عاشور حاليًا لبرنامج علاجي وغذائي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، مع مراقبة دقيقة لمعدلات التحاليل لضمان جاهزيته قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي