دعم هائل… كم قدمت أمريكا لإسرائيل بالدولار منذ عام 2023؟

العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي الحاسمة في التصفيات والقنوات الناقلة
تفاصيل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»
قدمت الولايات المتحدة في عهد إدارتي بايدن وترامب ما لا يقل عن 21.7 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل منذ بدء حرب غزة قبل عامين، وفقًا لدراسة أكاديمية جديدة نُشرت اليوم الثلاثاء، في الذكرى الثانية لحرب الإبادة التي بدأت في أكتوبر 2023.

تقول دراسة أخرى، نشرها أيضا مشروع تكاليف الحرب في كلية واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون، إن الولايات المتحدة أنفقت نحو 10 مليارات دولار إضافية على المساعدات الأمنية والعمليات في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين.

وفي حين تعتمد التقارير على مواد مفتوحة المصدر في معظم نتائجها، فإنها تقدم بعضاً من أكثر الحسابات شمولاً للمساعدات العسكرية الأمريكية لحليفتها إسرائيل والتكاليف التقديرية للتدخل العسكري الأمريكي المباشر في الشرق الأوسط.

صدرت التقارير، المستندة إلى إخطارات متاحة للجمهور مُقدمة إلى الكونحرس، في الوقت الذي يُطالب فيه الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب في غزة. 

بدأ مسؤولون إسرائيليون وحماس محادثات غير مباشرة في مصر هذا الأسبوع بعد أن وافقت حماس على بعض بنود الخطة الأمريكية التي أعلنت إسرائيل أيضًا دعمها لها.

تشير التقارير، التي تنتقد إسرائيل بشدة، إلى أنه لولا المساعدة الأمريكية، لما تمكنت إسرائيل من مواصلة حملتها من الإبادة في غزة.

 وتشير إلى أنه من المتوقع تقديم عشرات المليارات من الدولارات كتمويل مستقبلي لإسرائيل بموجب اتفاقيات ثنائية مختلفة.

يشير تقرير إلى أن الولايات المتحدة قدمت 17.9 مليار دولار لإسرائيل في السنة الأولى من الحرب - خلال فترة تولي الرئيس الديمقراطي جو بايدن منصبه - و3.8 مليار دولار في السنة الثانية. وأضاف التقرير أن بعض هذه المساعدات العسكرية قد سُلّمت بالفعل، بينما سيُقدّم الباقي في السنوات المقبلة.

وتم إعداد هذا التقرير بالتعاون مع معهد كوينسي للحكم المسؤول ومقره واشنطن.

ويشير تقرير ثان يحلل الإنفاق الأمريكي على أنشطة أوسع في الشرق الأوسط، مثل الضربات على الحوثيين في اليمن والمنشآت النووية الإيرانية، إلى أن هذه التكاليف تتراوح بين 9.65 مليار دولار و12 مليار دولار منذ 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك ما بين 2 مليار دولار و2.25 مليار دولار للهجمات في إيران والتكاليف المرتبطة بها في يونيو.

