إصابة 3 جنود إسرائيليين ونقلهم إلى مستشفيات الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام عبرية نقل 3 إصابات خطيرة حتى الآن من الحدث الأمني في غزة إلى مستشفيات إسرائيلية، منهم 2 إلى مستشفى سوروكا و1 إلى تل هشومير.

ودكت كتائب القسام تجمعا لجنود جيش الاحتلال بعدد من قذائف الهاون جنوب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

فيما أعلنت كتائب القسام انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان انغريست نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا.

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس في بيان لها: “يواصل الاحتلال وجيشه الفاشي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ارتكب مجزرتين في حي الدرج بمدينة غزة وفي مخيم النصيرات، وقد ارتقى نحو مائة شهيد، بينهم أطفال، جراء القصف الهمجي والتدمير الممنهج الذي لم يتوقف على مدار نحو عامين، في مشهد دموي متكرر على مرأى ومسمع العالم أجمع”.