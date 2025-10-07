مصرع عنصرين من الحرس الثوري الإيراني وإصابة 3 في هجوم مسلح

أعلنت وكالة "مهر" الإيرانية مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني وإصابة 3 في هجوم مسلح على مقر للحرس في إيران.

وفي وقت لاحق وقع انفجار قوي داخل مستودع للمشتقات النفطية، ما أدى إلى اهتزاز مناطق واسعة من العاصمة طهران، في حين لا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.

وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار أسفر عن اندلاع حريق هائل في موقع الحادث، دون توفر معلومات مؤكدة بشأن الخسائر المحتملة.

وتحدثت مصادر غير رسمية عن أن الانفجار قد يكون وقع في إحدى مصافي النفط بمدينة أصفهان، دون تأكيد رسمي.

ولم تصدر حتى اللحظة أي تصريحات رسمية من الجهات المعنية في إيران توضح ملابسات أو أسباب الانفجار.