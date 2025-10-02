نهايته ستكون قريبة.. الحرس الثوري يتوعد الاحتلال حال تنفيذ هجوم ضد طهران

أكد الحرس الثوري الإيراني أن أي عدوان جديد من الاحتلال سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة من عمليات الوعد الصادق السابقة.

وقال الحرس الثوري الإيراني وبحسب تقارير إعلامية: ردّنا على أي اعتداء محتمل سيقرب الكيان الصهيوني المُزيف من نهايته.

وفي تصريحات سابقة لقائد كبير في الحرس الثوري لوكالة أنباء فارس، أكد المسئول الإيراني على أن مدى صواريخ إيران سيزداد إلى أي مدى بعيد، وذلك ردًا على ما وصفه بمطالب غربية بكبح صواريخ طهران.

وصرح مسئولون إيرانيون بأن مطالب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بفرض قيود على قدرات إيران الصاروخية تُمثل إحدى العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق نووي.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الدول الغربية تخشى من أن يُنتج برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم موادًا لرأس حربي ذري، وأنها تسعى إلى تطوير صاروخ باليستي قادر على حمله.

فيما تنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ويبلغ مدى الصواريخ الإيرانية 2000 كيلومتر، وهو مدى قال مسؤولون سابقًا إنه كافٍ لحماية البلاد، إذ يُمكن لهذا المدى أن يغطي المسافة إلى دولة الاحتلال .

ومع ذلك، ومع استهداف الطائرات المقاتلة الإسرائيلية منصات الإطلاق في المحافظات الغربية الإيرانية في يونيو، أطلقت طهران تدريجيًا صواريخ من الشرق داخل أراضيها، وهو ما يتطلب مدىً أطول.

وبدوره ، قال نائب مفتش مقر خاتم الأنبياء العسكري المركزي، محمد جعفر أسدي، لوكالة أنباء فارس: "ستصل صواريخنا إلى المدى المطلوب".