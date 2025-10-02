قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
أخبار العالم

نهايته ستكون قريبة.. الحرس الثوري يتوعد الاحتلال حال تنفيذ هجوم ضد طهران

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
محمود نوفل

أكد الحرس الثوري الإيراني أن أي عدوان جديد من الاحتلال سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة من عمليات الوعد الصادق السابقة.
 وقال الحرس الثوري الإيراني وبحسب تقارير إعلامية: ردّنا على أي اعتداء محتمل سيقرب الكيان الصهيوني المُزيف من نهايته.

وفي تصريحات سابقة لقائد كبير في الحرس الثوري لوكالة أنباء فارس، أكد المسئول الإيراني على أن مدى صواريخ إيران سيزداد إلى أي مدى بعيد، وذلك ردًا على ما وصفه بمطالب غربية بكبح صواريخ طهران.

وصرح مسئولون إيرانيون بأن مطالب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بفرض قيود على قدرات إيران الصاروخية تُمثل إحدى العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق نووي.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الدول الغربية تخشى من أن يُنتج برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم موادًا لرأس حربي ذري، وأنها تسعى إلى تطوير صاروخ باليستي قادر على حمله.

فيما تنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ويبلغ مدى الصواريخ الإيرانية 2000 كيلومتر، وهو مدى قال مسؤولون سابقًا إنه كافٍ لحماية البلاد، إذ يُمكن لهذا المدى أن يغطي المسافة إلى دولة الاحتلال .

ومع ذلك، ومع استهداف الطائرات المقاتلة الإسرائيلية منصات الإطلاق في المحافظات الغربية الإيرانية في يونيو، أطلقت طهران تدريجيًا صواريخ من الشرق داخل أراضيها، وهو ما يتطلب مدىً أطول.

وبدوره ، قال نائب مفتش مقر خاتم الأنبياء العسكري المركزي، محمد جعفر أسدي، لوكالة أنباء فارس: "ستصل صواريخنا إلى المدى المطلوب".

إيران الإحتلال الولايات المتحدة اتفاق نووي مقر خاتم الأنبياء العسكري

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

