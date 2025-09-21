قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50٪؜ المقررة نقدًا للمصدرين
بلالين و هدايا وحلويات|أجواء مبهجة في أول يوم دراسة بمدارس الشرابية والزاوية
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
مصادر طبية: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد
الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب
سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وأدخله الجنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن الحرس الثوري الإيراني عزمه الرد بقوة وبشكل "قاتل وذي عبرة" على أي اعتداء محتمل تتعرض له الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أنه سيكون مستعدًا لتولي زمام المبادرة ميدانيًا.

وجاء ذلك في بيان رسمي أصدره الحرس الثوري اليوم الأحد بمناسبة انطلاق "أسبوع الدفاع المقدس"، الذي يحيي ذكرى اندلاع الحرب الإيرانية العراقية عام 1980.

وأوضح البيان أن تجارب "الدفاع المقدس" — في إشارة إلى الحرب مع العراق، والتصدي للهجوم الإسرائيلي الأخير — أظهرت أن الردع الفعّال يعتمد على الجاهزية الدائمة، والابتكار في الاستراتيجيات والتكتيكات، إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة في مختلف المجالات العسكرية.

وحذّر البيان من أن أي "خطأ جديد في الحسابات أو اعتداء من قبل العدو" سيُقابل برد إيراني حاسم، مشيراً إلى أن طهران تحتفظ بـ"اليد العليا" وستكون المبادِرة في ساحة المعركة.

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير تفيد باستعداد إسرائيل لجولات مواجهة جديدة مع إيران، بعد ما اعتبرته "نصرًا واضحًا" في عملية "الأسد الصاعد" التي استمرت 12 يومًا.
 

حرس الثوري الإيراني إيران أسبوع الدفاع المقدس الحرب الإيرانية العراقية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

كولر

مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

ترشيحاتنا

علي جمعة

ماذا يفعل من يئس من نفسه فى أمور الطاعة؟..علي جمعة يجيب

الوضوء

كيف أتطهر من النجاسة وأنا لا أعلم موضعها؟ دار الإفتاء تجيب

المدينة الجامعية

جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل للسكن الجامعي للمتخلفين حتى 30 سبتمبر

بالصور

بـ «سبب فرحتي» .. أصالة وأحمد سعد يتألقان في احتفالية اليوم الوطني السعودي |شاهد

أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة

بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

معهد ديني
معهد ديني
معهد ديني

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فستان بسيط.. درة تخطف الأنظار بظهورها

درة
درة
درة

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد