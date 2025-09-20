بزشكيان: قرار مجلس الأمن لن يثني إيران عن مسارها

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، أن قرار مجلس الأمن الدولي برفض مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لن يثني إيران عن مسارها؛ وهناك ثقة في إمكانية تجاوز العراقيل الكبيرة واستكمال المسيرة.

وقال الرئيس الإيراني ، في كلمته اليوم السبت خلال مراسم تكريم الفائزين بميداليات الأولمبيادات العلمية العالمية وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" ، "على الرغم من أن العدو قد ينجح في قصف إنجازاتنا العلمية، لكن متخصصينا وعلماءنا هم من بنوا هذه المنشآت، وهم ركائز ازدهار هذه الثروة وليس ما بنوه وأنتجوه، ولا شيء يمكن أن يقف في وجه أصحاب العزيمة والإرادة على التقدم" ، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يخضع لمآرب الأعداء ولن ينحني أمام ضغوطهم.

وأوضح أن إيران واجهت مرارا محاولات لتعطيل مسيرتها، إلا أن العقول والابتكارات قادرة دائما على إيجاد الطريق أو صناعته؛ مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من إصلاح النظام التعليمي في البلاد هو إعداد أجيال متمكنة وقادرة على مواجهة التحديات دون تردد.

وأكد أن إيران تستند الى طاقات شبابها النخبة في بناء مستقبل البلاد؛ فهم قادرون على جعل إيران مزدهرة وقيادتها نحو قمة التقدم ، قائلا "يجب ألا نسمح لكيان مزيف وإجرامي أن يفرض إرادته بالقوة في المنطقة، فإيران بتكاتفكم تستطيع أن تحقق الرقي والعدالة والإنصاف".

وجاء الحفل تكريما لـ 38 من الفائزين بميداليات الأولمبيادات العالمية من أبناء الشعب الايراني في مجالات الاقتصاد والرياضيات والأحياء والكيمياء وعلوم الأرض والفيزياء والحاسوب والفلك والفيزياء الفلكية والذكاء الاصطناعي.

