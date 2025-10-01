قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
أخبار العالم

قائد الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا ستصل إلى مدى بعيد

صواريخ إيران
صواريخ إيران
محمد على

صرح قائد كبير في الحرس الثوري لوكالة أنباء فارس اليوم الأربعاء بأن مدى صواريخ إيران سيزداد إلى أي مدى بعيد، وذلك ردًا على ما وصفه بمطالب غربية بكبح صواريخ طهران. 

صرح مسؤولون إيرانيون بأن مطالب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بفرض قيود على قدرات إيران الصاروخية تُمثل إحدى العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق نووي.

تخشى الدول الغربية من أن يُنتج برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم موادًا لرأس حربي ذري، وأنها تسعى إلى تطوير صاروخ باليستي قادر على حمله. 

وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ويبلغ مدى الصواريخ الإيرانية 2000 كيلومتر، وهو مدى قال مسؤولون سابقًا إنه كافٍ لحماية البلاد، إذ يُمكن لهذا المدى أن يغطي المسافة إلى إسرائيل.

ومع ذلك، ومع استهداف الطائرات المقاتلة الإسرائيلية منصات الإطلاق في المحافظات الغربية الإيرانية في يونيو، أطلقت طهران تدريجيًا صواريخ من الشرق داخل أراضيها، وهو ما يتطلب مدىً أطول.

قال نائب مفتش مقر خاتم الأنبياء العسكري المركزي، محمد جعفر أسدي، لوكالة أنباء فارس: "ستصل صواريخنا إلى المدى المطلوب".

نظام صاروخي المرشد خامنئي الإيراني صواريخ إيران إيران اليورانيوم

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

