قائد الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا ستصل إلى مدى بعيد

صرح قائد كبير في الحرس الثوري لوكالة أنباء فارس اليوم الأربعاء بأن مدى صواريخ إيران سيزداد إلى أي مدى بعيد، وذلك ردًا على ما وصفه بمطالب غربية بكبح صواريخ طهران.

صرح مسؤولون إيرانيون بأن مطالب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بفرض قيود على قدرات إيران الصاروخية تُمثل إحدى العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق نووي.

تخشى الدول الغربية من أن يُنتج برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم موادًا لرأس حربي ذري، وأنها تسعى إلى تطوير صاروخ باليستي قادر على حمله.

وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ويبلغ مدى الصواريخ الإيرانية 2000 كيلومتر، وهو مدى قال مسؤولون سابقًا إنه كافٍ لحماية البلاد، إذ يُمكن لهذا المدى أن يغطي المسافة إلى إسرائيل.

ومع ذلك، ومع استهداف الطائرات المقاتلة الإسرائيلية منصات الإطلاق في المحافظات الغربية الإيرانية في يونيو، أطلقت طهران تدريجيًا صواريخ من الشرق داخل أراضيها، وهو ما يتطلب مدىً أطول.

قال نائب مفتش مقر خاتم الأنبياء العسكري المركزي، محمد جعفر أسدي، لوكالة أنباء فارس: "ستصل صواريخنا إلى المدى المطلوب".