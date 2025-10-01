53 قتـ.يلا و154 مصابا في زلزال الفلبين.. صور

ارتفع عدد قتلى زلزال قوي ضرب وسط الفلبين إلى أكثر من 50 قتيلاً يوم الأربعاء، مع اكتظاظ المستشفيات في جزيرة سيبو بالمصابين.

بكى الأطفال المصابون وصرخ الكبار أثناء تلقيهم العلاج على أسرّة تحت خيام زرقاء خارج مستشفى سيبو الإقليمي، بعد أن تم نقلهم على عجلات كإجراء احترازي من موجات الهزات الارتدادية خلال الليل.

نجى الكثيرون من زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مساء الثلاثاء قبالة الطرف الشمالي لجزيرة سيبو بالقرب من بوجو، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 90 ألف نسمة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

لكن آخرين لم يحالفهم الحظ، حيث شاهد صحفيون عمال المستشفى وهم يحملون أكياس جثث سوداء في شاحنات صغيرة ستنقل قتلى الزلزال إلى المشارح المحلية.

وقال نائب مدير مكتب الدفاع المدني، رافاييليتو أليخاندرو، للصحفيين في مانيلا: "نتلقى أعدادًا إضافية من الضحايا المبلغ عنهم، لذا فإن هذا الأمر متقلب للغاية"، وقدر عدد القتلى المبلغ عنهم بما يصل إلى 60.

وسجل مستشفى بوجو 53 حالة وفاة مؤكدة، 30 منهم من بوجو، و154 مصابًا.

وجهت حكومة مقاطعة سيبو نداءً على صفحتها الرسمية على فيسبوك للمتطوعين الطبيين للمساعدة في أعقاب الزلزال.