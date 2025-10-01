قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ

مظاهرات في إيطاليا ضد الاحتلال الإسرائيلي
مظاهرات في إيطاليا ضد الاحتلال الإسرائيلي
ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، أن عمال ميناء ليفورنو، الواقع في إقليم توسكانا وسط البلاد، أجبروا سفينة تجارية تحمل علم دولة الاحتلال الإسرائيلي على مغادرة الميناء، بعد رفضهم تفريغ حمولتها أو السماح لها بتحميل أي بضائع.

وأشارت التقارير المحلية إلى أن السفينة وصلت إلى الميناء صباح أمس الثلاثاء، في إطار جدولها الملاحي المعتاد، غير أن النقابات العمالية في ليفورنو الإيطالية أعلنت موقفًا رافضًا للتعامل مع السفن الإسرائيلية، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وما خلفه من آلاف الضحايا المدنيين والأطفال والرضع والنساء والدمار الواسع.

وأكدت مصادر محلية أن العمال أبلغوا إدارة الميناء بقرارهم الجماعي الامتناع عن تقديم أي خدمات لوجستية أو تشغيلية للسفينة، الأمر الذي دفعها إلى مغادرة الميناء بشكل عاجل دون إنجاز مهامها التجارية. 

واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تصاعد موجة التضامن الشعبي والعمالي في أوروبا مع الفلسطينيين، والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.

وفي بيان أصدرته إحدى النقابات العمالية الكبرى في توسكانا، أوضح ممثلو العمال أن "المرافئ الإيطالية لن تكون منصة لدعم آلة الحرب الإسرائيلية"، مؤكدين أن موقفهم يتماشى مع المطالب الإنسانية بوقف استهداف المدنيين في غزة ورفع الحصار عن القطاع.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من التحركات العمالية المماثلة في دول أوروبية، كان آخرها في إسبانيا وبلجيكا، حيث شهدت الموانئ مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد استقبال السفن الإسرائيلية.

ويرى محللون أن هذه الموجة من الضغوط قد تؤثر على حركة التجارة البحرية الإسرائيلية في المتوسط، وتفتح الباب أمام خطوات نقابية أوسع قد تصل إلى فرض عزلة اقتصادية غير رسمية على إسرائيل من قبل الشعوب الأوروبية، في ظل غياب قرارات رسمية من الاتحاد الأوروبي.

