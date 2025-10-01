السعودية.. التحقيق مع 387 متهمًا ومشتبهًا به في عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر سبتمبر 2025م.

وبحسب الهيئة ؛ فقد تضمنت القضايا التحقيق مع 387 متهمًا ومشتبهًا به، وإيقاف 134، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وذكرت الهيئة، اليوم (​الأربعاء)، أن الموقوفين من منسوبي وزارات: "الداخلية، والحرس الوطني، والدفاع، والبلديات والإسكان، والتعليم، والصحة، والعدل، والحج والعمرة"، وجرى التحقيق معهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

واشارت "نزاهة"، إلى إنها أوقفت المتهمين بعد تنفيذها 2662 جولة رقابية خلال الشهر الماضي.