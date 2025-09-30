تراجع معدل البطالة في السعودية إلى 3.2% خلال الربع الثاني من 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع معدل البطالة لإجمالي السكان (سعوديين وغير سعوديين) في المملكة إلى 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 3.6% في الربع الأول من العام نفسه، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية.

وأوضحت البيانات أن معدل البطالة بين السعوديينبلغ 6.8% في الربع الثاني، مرتفعاً بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، فيما تراجع معدل البطالة للسعوديات إلى 11.3% مقارنة بـ 12.8% في الفترة ذاتها من عام 2024.

وبيّنت الإحصاءات أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان بلغ 67.3%، مقابل 67.1% في الربع الأول 2025، بينما سجل معدل المشاركة للسعوديين 45.9% متراجعاً بنحو 1.3 نقطة مئوية على أساس سنوي.

أما على صعيد الفئات العمرية، فقد أظهرت النتائج انخفاض معدل البطالة بين الشباب السعوديين (15–24 عاماً) إلى 20.6% مقابل 21.4% في الربع الأول 2025، مع تراجع معدل المشاركة إلى 31.6%.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة بين السعوديين في سن العمل الأساسي (25–54 عاماً) ارتفع إلى 5.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

وبحسب التقرير، تراجع معدل المشتغلين إلى السكان ضمن هذه الفئة بمقدار 2.6 نقطة مئوية ليبلغ 63.3%، فيما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 2.3 نقطة مئوية ليصل إلى 67.3%.

كما بيّنت النتائج أن السعوديين ممن تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر شهدوا بدورهم تراجعاً في معدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل المشتغلين إلى السكان، مقابل ارتفاع معدل البطالة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.