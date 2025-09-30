مجلس الوزراء السعودي يؤكد استعداده للتعاون مع أمريكا لوقف إطلاق نار بغزة

أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم "الثلاثاء" استعداد المملكة للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في غزة.

وقال مجلس الوزراء في جلسة ترأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، "وتقديم مساعدات إنسانية كافية وغير مقيدة، مما يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما قال مجلس الوزراء إن المملكة العربية السعودية ترحب باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، كما ترحب بإعلان ترامب أن الضفة الغربية لن تُضم.

وتدعو خطة ترامب، التي كُشف عنها أمس الاثنين، إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى لدى حماس في غضون 72 ساعة، ونزع سلاح حماس، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من غزة، تليها سلطة انتقالية بعد الحرب برئاسة ترامب نفسه.

وأيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عقد مؤتمرا صحفيًا مع ترامب يوم الاثنين، الخطة إذا التزمت بها حماس.