مدبولي يتابع موقف تنفيذ مقر ديوان محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم
وزير الخارجية: استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة مرهون بوقف الحرب فورًا
وزير الخارجية: لا سلام دون ارتباط الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة
العثور على سفير جنوب إفريقيا ميتاً بعد سقوطه من الطابق 22 في باريس
أخبار العالم

مجلس الوزراء السعودي يؤكد استعداده للتعاون مع أمريكا لوقف إطلاق نار بغزة

محمد على

أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم "الثلاثاء" استعداد المملكة للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في غزة. 

وقال مجلس الوزراء في جلسة ترأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، "وتقديم مساعدات إنسانية كافية وغير مقيدة، مما يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما قال مجلس الوزراء إن المملكة العربية السعودية ترحب باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، كما ترحب بإعلان ترامب أن الضفة الغربية لن تُضم. 

وتدعو خطة ترامب، التي كُشف عنها أمس الاثنين، إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى لدى حماس في غضون 72 ساعة، ونزع سلاح حماس، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من غزة، تليها سلطة انتقالية بعد الحرب برئاسة ترامب نفسه.

 وأيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عقد مؤتمرا صحفيًا مع ترامب يوم الاثنين، الخطة إذا التزمت بها حماس.

