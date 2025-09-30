مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين

دعا تشن شيوي، ممثل الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، إلى تسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية .

ونقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /الثلاثاء/،عن تشن شيوي - خلال انعقاد الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف - قوله: إن الجولة الأخيرة من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، استمرت لعامين وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وعلى الرغم من ذلك تواصل إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في مدينة غزة وتسريع التعدي على أراضي الضفة الغربية وتنفيذ غارات جوية ضد عناصر حماس المشاركين في محادثات السلام في قطر.

وأضاف المبعوث الصيني أن هذه الأفعال تمثل انتهاكا شديدا للقانون الدولي وتعديا جسيما على حقوق الشعب الفلسطيني ودول الجوار في البقاء والتنمية وتقويضا مباشرا للاستقرار في الشرق الأوسط.

وحث تشن المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لحل القضية الفلسطينية، والعمل على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في غزة، وإعادة إحياء حل الدولتين، والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد ممثل الصين الدائم دعم بلاده المتواصل للقضية العادلة للشعب الفلسطيني، معربا عن استعداد بكين تنفيذ مبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحوكمة العالمية.. كما شدد على أن الصين ستعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز التوصل لحل مبكر وشامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

