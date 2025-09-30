أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أكثر من 50 سفينة من أسطول الصمود العالمي صارت في متناول الاحتلال وذلك بعدما دخلت نطاق اعتراض إسرائيل ومن ثم فمع تقدم الأسطول فإن تل أبيب لن تجعل الأسطول يواصل مهمته وستقوم باعتراضه.



أضافت هيئة البث العبرية بأن القيادة السياسية المتطرفة التي يرأسها رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو وجهت بعدم السماح لسفن أسطول الصمود العالمي بالوصول إلى غزة تحت أي ظرف كان أو تقديم أي شيء.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن سلاح البحرية يواصل استعداداته للسيطرة على سفن الأسطول في عرض البحر حالما تصير في مرمى الاستهداف المباشر.

وأردفت البث الإسرائيلية بأن التحضير جار لنقل النشطاء إلى سفينة حربية كبيرة نظرا لعدد السفن الكبير في الأسطول، موضحة أنه سيتم سحب سفن الأسطول إلى ميناء أسدود مع احتمال إغراق بعضها في البحر.