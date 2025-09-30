قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
القبض على عاطلين تعديا على طالب بسلاح أبيض في الأقصر
خلال ساعات.. بدء التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم| إليك الخطوات
أعلى معدل في تاريخها.. 20 % ارتفاعا في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الخارجية القطرية: سلمنا خطة إنهاء الحرب في غزة ووفد حماس وعد بدراستها

محمود نوفل

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور محمد الأنصاري تقديره للالتزام الأمريكي بإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، في تصريحات له: “هدفنا هو إنهاء الحرب ونهاية التجويع في غزة. قطر ومصر سلمتا حماس خطة إنهاء الحرب في غزة، ووفد حماس وعد بدراستها”.

وأضاف: “التزمنا منذ اليوم الأول بالعمل لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات ووقف التصعيد”.

وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية: “وفد حماس التفاوضي وعد بدراسة الخطة الأمريكية وما زال الوقت مبكرا للرد، وقطر منذ اليوم الأول لم تتأخر في أي جهود لإنهاء حرب غزة أو دعم سكانها”.

وأردف المتحدث باسم الخارجية القطرية: “الجهود القطرية والمصرية والتركية لإنهاء الحرب تتكامل بشكل جماعي ومنسق”.

وصرح المتحدث باسم الخارجية القطرية أيضا: “التزامنا راسخ بشأن تقديم أي دعم ممكن لوقف حرب غزة وإعادة الإعمار، وهدفنا هو إنهاء الحرب ونهاية التجويع في غزة”.

وتابع: “قطر ومصر سلمتا حماس خطة إنهاء الحرب ووعد بدراستها، وركزنا منذ اليوم الأول للعدوان على قطر على سلامة أراضينا وسيادتنا”.

وقال أيضا: “تركيزنا الأساسي ينصب على عدم تكرار الهجوم الذي استهدف بلدنا، وقطر ومصر سلمتا حماس خطة إنهاء الحرب ووفدها ووعد بدراستها”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: “فيما يتعلق بالاعتذار أولويتنا هي سيادة دولة قطر وأمان المواطنين والمقيمين”.

وتابع: “الخطوة الأولى بشأن خطة إنهاء حرب غزة هي التوافق بين جميع الأطراف، وأن تتكامل جهود قطر ومصر وتركيا لإنهاء الحرب”.

واستطرد: "دولة قطر تحتفظ بحقوقها القانونية بشأن القصف الإسرائيلي على الدوحة، والأساس الذي تعتمد عليه قطر هو الضمانات التي قدمت بعدم تكرار الهجوم الإسرائيلي،
وما سمعناه من قبل الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن قبوله خطة ترامب".

وختم المتحدث باسم الخارجية القطرية: “رحبنا بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب على غزة، وهدفنا الأساسي إنهاؤها”.

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

