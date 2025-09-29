البيت الأبيض: نتنياهو عبر عن أسفه لانتهاك إسرائيل سيادة قطر

قال البيت الأبيض إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبّر عن أسفه إزاء انتهاك إسرائيل لسيادة قطر، متعهداً بعدم تكرار الهجوم الذي استهدف الدوحة.

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على رغبته في إعادة العلاقات بين إسرائيل وقطر إلى مسار إيجابي، بعد ما وصفه بـ"سوء الفهم" الذي شاب المرحلة الماضية.

في سياق متصل انتقد وزير الأمن القومي لحكومة الاحتلال، إيتامار بن غفير، اعتذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن هجوم قطر، قائلاً: "كان هجوم شخصيات بارزة من حماس، مدبري مجزرة 7 أكتوبر في دولة قطر المعادية، هجومًا مهمًا وعادلًا وأخلاقيًا لا مثيل له، من الجيد جدًا حدوثه".

وأضاف: "حان الوقت لقول الحقيقة للعالم: قطر دولة تدعم الإرهاب، وتموله، وتحرض عليه.. لن يمحو أي مبلغ من المال الإرهاب من أيديهم".

كما علقت الوزيرة أوريت شتروك قائلة: “هل اعتذر أمير قطر لرئيس الوزراء عن هجوم 7 أكتوبر؟”