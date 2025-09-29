قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية في أكتوبر ونوفمبر للمصريين بالخارج.. فيديو
صاروخ مجهول يشعل سفينة هولندية قبالة عدن.. إصابة بحّارين وإجلاء الطاقم
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها من المنزل
سور تقرأ بعد صلاة العشاء.. 12 سورة تجعل حياتك نعيم وآخرتك جنة
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
أخبار العالم

هل اعتذروا عن 7 أكتـ وبر؟.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهاجم نتنياهو وينتقد اعتذاره لقطر

بن غفير
بن غفير
فرناس حفظي

انتقد وزير الأمن القومي لحكومة الاحتلال، إيتامار بن غفير، اعتذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن هجوم قطر، قائلاً: "كان هجوم شخصيات بارزة من حماس، مدبري مجزرة 7 أكتوبر في دولة قطر المعادية، هجومًا مهمًا وعادلًا وأخلاقيًا لا مثيل له. من الجيد جدًا حدوثه". 

وأضاف: "حان الوقت لقول الحقيقة للعالم: قطر دولة تدعم الإرهاب، وتموله، وتحرض عليه. لن يمحو أي مبلغ من المال الإرهاب من أيديهم". 

كما علقت الوزيرة أوريت شتروك قائلة: "هل اعتذر أمير قطر لرئيس الوزراء عن هجوم 7 أكتوبر؟"

وفي وقت سابق، تحدث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائه الأول بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتذر له عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت كبار قادة حماس في الدوحة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

ويتواجد وفد قطري في واشنطن، وكان قد أجرى محادثات في البيت الأبيض سابقا، ومن المفترض أن ينسق صفقة الرهائن.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذر لأمير قطر  تميم بن حمد آل ثاني ، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هجوم الدوحة.

وفي وقت سابق تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وفي وقت سابق، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أن ترامب سيتحدث مع قطر بشأن الصفقة.

كما تناولت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، قائلة: “نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، ويتوقع ترامب موافقة الطرفين”، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أن ترامب سيناقش الأمر مع قطر.

وفي وقت سابق، التقى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك لعدة ساعات أمس الأحد في محاولة لتسوية الخلافات المتبقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن خطة ترامب للسلام المكونة من 21 نقطة،بحسب "سكاي نيوز عربيه".

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية مطلع على محادثات السلام : "الجميع - وأعني الجميع - مستاؤون من نتنياهو"، بحسب موقع "أكسيوس".

وبحسب مساعدي ترامب، فإن الأخير "يخطط للضغط على نتنياهو خلال اجتماعهما في وقت لاحق الإثنين للوصول إلى اتفاق بشأن غزة".

وقد أخبر بعض مستشاري ترامب، نتنياهو بأن عملية السلام في غزة تمثل "اختبارا" لمصداقيته العالمية.

وزعم مستشار ترامب أن ويتكوف وكوشنر "ملّا من نتنياهو تقريبا".

ويعتقد مسؤولون أميركيون، وفق "أكسيوس" أن "نتنياهو يتخذ قرارات مزعزعة للاستقرار بشكل كبير، مثل ضربة قطر، وذلك لدعم بقائه السياسي".


 

وزير الأمن القومي حكومة الاحتلال بن غفير بنيامين نتنياهو هجوم قطر

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا
للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

