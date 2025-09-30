الكرملين: موسكو لا تشارك في خطة ترامب لتسوية قضية غزة

أكد المتحدث بإسم الرئاسة الروسية" الكرملين "ديمتري بيسكوف أن موسكو لا تشارك في خطة ترامب لتسوية قضية غزة، ولم ترد أي إشارات من الولايات المتحدة.



وعن مبادرة فون دير لاين بشأن "جدار الطائرات المسيرة" في أوروبا قال بيسكوف في تصريحات له : بناء الجدران أمر سيء.

وأشار بيسكوف إلى إحتفاظ روسيا على اتصالاتها مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط وهي مستعدة لبذل الجهود لحل الوضع.

وإتهم المتحدث باسم الكرملين أوكرانيا بمواصلة نهجها العسكري بدلا من الحوار ؛ مشيرا إلى أن روسيا ترحب بجهود ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني وتتمنى النجاح لخطة السلام.

وإختتم بيسكوف أيضا : ألمانيا متورطة بشكل غير مباشر في الصراع بالفعل ولا يرى الكرملين أي شيء جديد في تصريحات ميرتس.