الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا

أعلن الكرملين، بمراقبة الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال "دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي" أن أوروبا لا تستطيع تحمل حربا مع روسيا، مؤكدا أنه إذا توسع الصراع فهناك خطر حقيقي من تصاعده إلى حرب بأسلحة الدمار الشامل.

وأضاف أن روسيا لا تريد حربا مع أوروبا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تتلقَ أي مؤشرات من الجانب الأوكراني تفيد بإمكانية استئناف المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، يوم الإثنين، عن بيسكوف قوله ردًا على سؤال حول احتمالية عودة المفاوضات: "لا، حتى الآن لا توجد أي إشارات من كييف على الإطلاق".

وكانت موسكو قد وجهت، يوم الجمعة، انتقادات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهمة إياه بإطلاق تهديدات "غير مسؤولة"، وذلك عقب تصريحات له قال فيها إن كبار المسؤولين الروس قد يحتاجون للبحث عن ملاجئ قرب الكرملين إذا لم توقف موسكو عملياتها العسكرية في أوكرانيا.



