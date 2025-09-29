الكرملين يدعو لإدراج ترسانات بريطانيا وفرنسا بمحادثات نزع السلاح النووي

نُقل عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إنه يجب إجراء محادثات بشأن خفض الأسلحة النووية الاستراتيجية أولاً بين روسيا والولايات المتحدة، ولكن سيتعين في النهاية إدراج ترسانات بريطانيا وفرنسا في المفاوضات.

تأتي تصريحات بيسكوف في خضم اقتراح الكرملين للولايات المتحدة هذا الشهر بالحفاظ طواعية لمدة عام على الحدود المفروضة على الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة المنصوص عليها في معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة بمجرد انتهاء مدتها العام المقبل إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه.

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت إن اقتراح بوتين بدا "جيدًا جدًا"، لكن الأمر متروك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قال الرئيس الأمريكي إنه يريد فتح محادثات نزع السلاح النووي مع روسيا والصين.

وذكر بيسكوف لوكالة تاس: "بطبيعة الحال، علينا أن نبدأ المحادثات على المستوى الثنائي. ستارت الجديدة هي في النهاية وثيقة ثنائية".

تابع "لكن على المدى الطويل، لا يمكنك أن تظل مجردًا مع هذه الترسانات. وكلما زادت هذه الترسانات، كلما كانت جزءًا من المشكلة الشاملة للأمن الأوروبي العالمي والاستقرار الاستراتيجي".

تم توقيع معاهدة ستارت الجديدة من قبل الرئيسين آنذاك باراك أوباما وديمتري ميدفيديف في عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ بعد عام وتم تمديدها في عام 2021 لمدة خمس سنوات أخرى بعد تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.

في عام 2023، علق بوتين مشاركة روسيا، لكن موسكو قالت إنها ستواصل الالتزام بحدود الرؤوس الحربية.

قدم بوتين هذا الشهر عرضه للحفاظ على حدود المعاهدة بينما تحاول أوكرانيا إقناع ترامب بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.

تمتلك روسيا والولايات المتحدة أكبر ترسانات نووية في العالم حتى الآن.

تحدد معاهدة ستارت الجديدة عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية عند 1550 وعدد مركبات التوصيل - الصواريخ والغواصات والطائرات القاذفة - عند 700 على كل جانب.

فرنسا وبريطانيا، اللتان لم تكونا طرفًا في معاهدة ستارت الجديدة أو المعاهدات السابقة لها، تمتلكان ترسانات أصغر بكثير، يتراوح عددها بين 250 و300 رأس حربي لكل منهما.