الجيش السوداني يكسر الحصار الجوي على الفاشر وإنزال المساعدات

تمكن الجيش السوداني من كسر الحصار الجوي المفروض على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد.

و نفذت طائرات الجيش فجر اليوم عملية إنزال جوي للمساعدات و نجحت في الوصول إلى المدينة المحاصرة في أول اختراق من نوعه منذ أبريل الماضي، بحسب "العربية".

و أعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر تصديها لهجوم الدعم السريع من المحور الشمالي الغربي للمدينة. وأكد الجيش وقوع خسائر بصفوف الدعم السريع.

وتمكنت طائرات الشحن العسكري من التحليق في أجواء الفاشر دون أي استهداف بعد نحو عامين من فشل الجهود الرامية لإجبار الدعم السريع على فك حصار المنطقة التي تؤوي نازحين، تفتك بهم الأمراض والمجاعة.