قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النيوزيلنديون يقيدون أنفسهم بالسلاسل بعد رفض الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين

الأحزاب المعارضة في نيوزيلندا
الأحزاب المعارضة في نيوزيلندا
أ اش أ

 أعربت الأحزاب المعارضة في نيوزيلندا عن استيائها إزاء رفض البلاد الاعتراف بإقامة دولة فلسطين، إذ يضع هذا القرار البلاد في الجانب الخاطئ من التاريخ ويجعلها على خلاف مع حلفائها التقليديين.


وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، في تقرير نشرته اليوم /الاثنين/، أنه كان من المتوقع أن تحذو الحكومة الائتلافية النيوزيلندية حذو بريطانيا وكندا وأستراليا ودول أخرى اعترفت رسميًا بفلسطين قبل انعقاد مؤتمر خاص للأمم المتحدة في نيويورك، لا سيما في ضوء تصريحات سابقة لرئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون ووزراء كبار آخرين بأن الاعتراف بفلسطين سيكون مسألة "متى، وليس إذا (ستقوم نيوزيلندا بذلك)".


ولكن قال وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده ملتزمة بحل الدولتين ولكنها لن تعترف بعد بدولة بفلسطين، مبررًا هذا القرار بأنه كان قلقًا من أن الاعتراف بفلسطين قد يعقد الجهود الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار.


وأثار عدم الاعتراف بفلسطين غضب العديد من النيوزيلنديين، الذين لجأ بعضهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم بعد هذا الإعلان، كما قام أعضاء من الكنيسة الأنجليكانية والكاثوليكية بتقييد أنفسهم بالسلاسل أمام مكتب وزير الهجرة في أوكلاند احتجاجًا على القرار.


ومن جهتها، قالت رئيسة الوزراء السابقة هيلين كلارك إن نيوزيلندا وضعت نفسها "بشكل كبير على الجانب الخاطئ من التاريخ.. ومع تزايد عدد الدول التي تدرك أن الاعتراف بفلسطين هو جزء من عملية التوصل إلى حل، تتخلف نيوزيلندا عن الركب لأسباب لا معنى لها على الإطلاق".


وقالت منظمة "العدالة من أجل فلسطين" في نيوزيلندا إن ويلينجتون أظهرت نقصًا شديدًا في القيادة بشأن هذه القضية، وظهرت على الساحة العالمية "كبلد مرتبك بشأن موقفه".


وقال حزب الخضر النيوزيلندي إن رفض الحكومة الاعتراف بفلسطين هو "وصمة عار" على سمعة نيوزيلندا كصوت للسلام والعدالة، كما وصفه حزب العمال بأنه "مثير للإحراج".


وواجهت الحكومة الائتلافية في نيوزيلندا مطالب متزايدة من أحزاب المعارضة للاعتراف بدولة فلسطين، مع تزايد الضغوط بعد أن تظاهر عشرات الآلاف من النيوزيلنديين في وسط مدينة أوكلاند في وقت سابق من هذا الشهر.


ويأتي تزايد عدد البلدان التي اعترفت بإقامة فلسطين في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجومها على مدينة غزة، وسط مخاوف من إمكانية ضم الضفة الغربية انتقاماً من اعتراف المملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا ودول أخرى بفلسطين.


يذكر أن لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة قد أصدرت تقريرًا، في وقت سابق من الشهر الجاري، يؤكد أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

أحزاب المعارضة نيوزيلندا فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الكدمات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

ترشيحاتنا

انتصار اكتوبر

الثقافة الجديدة تحتفي بـ 6 أكتوبر.. انتصار متجدد

بنت يا أمنة

"بنت يامنة" فيلم يوثق رحلة صمود فتاة في الصعيد بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

وزير الثقافة

وزير الثقافة يترأس الوفد المصري في اجتماعات اليونسكو بإسبانيا

بالصور

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد