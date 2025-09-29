قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في اليوم العالمي للقلب.. فنانون رحلوا بسبب أمراض القلب
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
أخبار العالم

عائلات الأسرى الإسرائيليين تحث ترامب على دعم اتفاق غزة قبل اجتماع نتنياهو

محمد على


حثّت عائلات الأسرى الإسرائيليين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التمسك بصفقة وقف إطلاق النار التي اقترحها لإنهاء حرب غزة، وذلك قبيل اجتماعه اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كتب منتدى الأسرى المنظمة الرئيسية التي تمثل أقارب الأسرى المحتجزين في غزة، في رسالة مفتوحة إلى ترامب: "نطلب منكم بكل احترام الوقوف بحزم في وجه أي محاولات لتخريب الصفقة التي طرحتموها".

أضافوا: "المخاطر جسيمة، وقد انتظرت عائلاتنا طويلاً حتى لا يعرقل أي تدخل هذا التقدم".

وجاء نداؤهم في أعقاب تصريحات ترامب بتحقيق تقدم وشيك في مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرين إلى خطة من 21 نقطة عرضها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

يبدو أن المنتدى يُضاعف من اتهاماته السابقة لنتنياهو، الذي اتهمه بـ"تخريب" مقترحات وقف إطلاق النار المختلفة خلال الحرب التي استمرت عامين، والتي كانت ستؤدي إلى إطلاق سراح أقاربهم.

بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لقادة حماس في قطر هذا الشهر، قال المنتدى في بيان له: "في كل مرة يقترب فيها اتفاق، يُخرّبه نتنياهو".

نُشرت الرسالة الموجهة إلى ترامب قبل ساعات فقط من اجتماعه في البيت الأبيض مع نتنياهو، حيث من المتوقع أن يدفع الرئيس الأمريكي بخطة سلام غزة ، والتي من شأنها أن تُطلق سراح الرهائن الـ 47 في أول يومين من وقف إطلاق النار، وفقًا لتقارير إعلامية.

ومع ذلك، لم يُبدِ نتنياهو الكثير من التفاؤل في الأيام الأخيرة،فقد تعهد في خطاب أمام الأمم المتحدة بـ"إنهاء المهمة" ضد حماس، ووعد بمنع قيام دولة فلسطينية اعترفت بها دول غربية رئيسية مؤخرًا.

وطلبت عائلات الرهائن من ترامب الضغط على نتنياهو لوقف الحملة العسكرية في مدينة غزة.

وجاء في الرسالة: "إن تركيزكم المزدوج على إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم يتناقض بشكل صارخ مع الحرب الموسعة التي تشنها إسرائيل حاليًا. نود أن نشكركم على تمسككم بقناعاتكم رغم هذا التناقض. نعلم أن هذا سيكون محور اجتماع يوم الاثنين مع رئيس الوزراء نتنياهو".

أسفرت حرب الإبادة على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 66,005 شهيدًا فلسطينيًا.

حرب الإبادة نتنياهو فلسطين الولايات المتحدة

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الكدمات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

الاسكان

وزارة الإسكان تواصل تلبية الطلب المتزايد على أراضي بيت الوطن.. طرح تكميلي

وضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي بقرية الزنيقة

محطة صرف الزنيقة.. مشروع بـ120 مليون جنيه ينهي معاناة 19 ألف مواطن في إسنا جنوب الاقصر|تفاصيل

الأقصر تواصل صيانة تاريخها الفرعوني بأعمال ترميم وحفائر في الكرنك

لجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.. الأقصر تواصل أعمال ترميم وحفائر الكرنك

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

