عائلات الأسرى الإسرائيليين تحث ترامب على دعم اتفاق غزة قبل اجتماع نتنياهو



حثّت عائلات الأسرى الإسرائيليين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التمسك بصفقة وقف إطلاق النار التي اقترحها لإنهاء حرب غزة، وذلك قبيل اجتماعه اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كتب منتدى الأسرى المنظمة الرئيسية التي تمثل أقارب الأسرى المحتجزين في غزة، في رسالة مفتوحة إلى ترامب: "نطلب منكم بكل احترام الوقوف بحزم في وجه أي محاولات لتخريب الصفقة التي طرحتموها".

أضافوا: "المخاطر جسيمة، وقد انتظرت عائلاتنا طويلاً حتى لا يعرقل أي تدخل هذا التقدم".

وجاء نداؤهم في أعقاب تصريحات ترامب بتحقيق تقدم وشيك في مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرين إلى خطة من 21 نقطة عرضها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

يبدو أن المنتدى يُضاعف من اتهاماته السابقة لنتنياهو، الذي اتهمه بـ"تخريب" مقترحات وقف إطلاق النار المختلفة خلال الحرب التي استمرت عامين، والتي كانت ستؤدي إلى إطلاق سراح أقاربهم.

بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لقادة حماس في قطر هذا الشهر، قال المنتدى في بيان له: "في كل مرة يقترب فيها اتفاق، يُخرّبه نتنياهو".

نُشرت الرسالة الموجهة إلى ترامب قبل ساعات فقط من اجتماعه في البيت الأبيض مع نتنياهو، حيث من المتوقع أن يدفع الرئيس الأمريكي بخطة سلام غزة ، والتي من شأنها أن تُطلق سراح الرهائن الـ 47 في أول يومين من وقف إطلاق النار، وفقًا لتقارير إعلامية.

ومع ذلك، لم يُبدِ نتنياهو الكثير من التفاؤل في الأيام الأخيرة،فقد تعهد في خطاب أمام الأمم المتحدة بـ"إنهاء المهمة" ضد حماس، ووعد بمنع قيام دولة فلسطينية اعترفت بها دول غربية رئيسية مؤخرًا.

وطلبت عائلات الرهائن من ترامب الضغط على نتنياهو لوقف الحملة العسكرية في مدينة غزة.

وجاء في الرسالة: "إن تركيزكم المزدوج على إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم يتناقض بشكل صارخ مع الحرب الموسعة التي تشنها إسرائيل حاليًا. نود أن نشكركم على تمسككم بقناعاتكم رغم هذا التناقض. نعلم أن هذا سيكون محور اجتماع يوم الاثنين مع رئيس الوزراء نتنياهو".

أسفرت حرب الإبادة على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 66,005 شهيدًا فلسطينيًا.