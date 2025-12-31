السقا ونجوم الفن في سهرة رأس السنة مع عمرو الليثي

تطل قناة الحياة على جمهورها بسهرة استثنائية ومختلفة ليلة رأس السنة يقدمها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في احتفالية كبرى تحمل عنوان «ليلة النجوم»، وتُذاع مباشرة على الهواء ليلة رأس السنة.

أجواء مليئة بالبهجة والمفاجآت

وتمتد السهرة لأكثر من خمس ساعات متواصلة، في أجواء مليئة بالبهجة والمفاجآت، بمشاركة مراسلين من مختلف محافظات الجمهورية لنقل احتفالات الجماهير على الهواء مباشرة عبر شاشة الحياة.

النجم أحمد السقا

ويستضيف الدكتور عمرو الليثي خلال السهرة نخبة كبيرة من نجوم الفن، في مقدمتهم أحمد السقا، الذي يتحدث بصراحة عن محطات مهمة في مشواره الفني، ويكشف كواليس خاصة من أعماله، كما يتطرق للحديث عن والده وأسرته وجوانب إنسانية من حياته، في حلقة تحمل العديد من المفاجآت.

النجم الصاعد ياسين السقا

كما يشارك ياسين السقا في احتفالية ليلة رأس السنة، حيث يتحدث عن أجواء الاحتفال بالعام الجديد، وأبرز أعماله الفنية المنتظرة في عام 2025، إضافة إلى مشاريعه المستقبلية.

المخرج معتز التوني

ويحل المخرج معتز التوني ضيفًا من خلال برنامج «فضفضت أوي» المذاع عبر منصة Watch It، ليكشف كواليس خاصة عن برنامجه الشهير، ويتحدث عن أحدث أخباره وأعماله الفنية.

المطرب الشعبي محمود الليثي

وتتواصل أجواء الفرح مع المطرب الشعبي محمود الليثي، الذي يقدم باقة مميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، إلى جانب أبرز أغانيه في عام 2025 التي حققت نجاحًا واسعًا.

النجم سامح حسين

كما يضفي سامح حسين أجواء من الضحك والكوميديا، ويقدم مفاجآت جديدة من «قطايف» وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تُذاع الاحتفالية مساء اليوم الأربعاء، ليلة رأس السنة، على شاشة قناة الحياة، في سهرة تعد الأضخم والأكثر تنوعًا لاستقبال العام الجديد.