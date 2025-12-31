قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
أونروا: القيود الإسرائيلية الجديدة تزيد من تقويض العمل الإنساني في غزة
صفقة انتقال حر.. بيراميدز يدخل بقوة على خط المفاوضات مع لاعب الأهلي
توك شو

السقا ونجوم الفن في سهرة رأس السنة مع عمرو الليثي

جانب من الكواليس
جانب من الكواليس
محمد البدوي

تطل قناة الحياة على جمهورها بسهرة استثنائية ومختلفة ليلة رأس السنة يقدمها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في احتفالية كبرى تحمل عنوان «ليلة النجوم»، وتُذاع مباشرة على الهواء ليلة رأس السنة.

 أجواء مليئة بالبهجة والمفاجآت

وتمتد السهرة لأكثر من خمس ساعات متواصلة، في أجواء مليئة بالبهجة والمفاجآت، بمشاركة مراسلين من مختلف محافظات الجمهورية لنقل احتفالات الجماهير على الهواء مباشرة عبر شاشة الحياة.

النجم أحمد السقا

ويستضيف الدكتور عمرو الليثي خلال السهرة نخبة كبيرة من نجوم الفن، في مقدمتهم أحمد السقا، الذي يتحدث بصراحة عن محطات مهمة في مشواره الفني، ويكشف كواليس خاصة من أعماله، كما يتطرق للحديث عن والده وأسرته وجوانب إنسانية من حياته، في حلقة تحمل العديد من المفاجآت.

النجم الصاعد ياسين السقا

كما يشارك ياسين السقا في احتفالية ليلة رأس السنة، حيث يتحدث عن أجواء الاحتفال بالعام الجديد، وأبرز أعماله الفنية المنتظرة في عام 2025، إضافة إلى مشاريعه المستقبلية.

 المخرج معتز التوني

ويحل المخرج معتز التوني ضيفًا من خلال برنامج «فضفضت أوي» المذاع عبر منصة Watch It، ليكشف كواليس خاصة عن برنامجه الشهير، ويتحدث عن أحدث أخباره وأعماله الفنية.

المطرب الشعبي محمود الليثي

وتتواصل أجواء الفرح مع المطرب الشعبي محمود الليثي، الذي يقدم باقة مميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، إلى جانب أبرز أغانيه في عام 2025 التي حققت نجاحًا واسعًا.

 النجم سامح حسين 

كما يضفي سامح حسين أجواء من الضحك والكوميديا، ويقدم مفاجآت جديدة من «قطايف» وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تُذاع الاحتفالية مساء اليوم الأربعاء، ليلة رأس السنة، على شاشة قناة الحياة، في سهرة تعد الأضخم والأكثر تنوعًا لاستقبال العام الجديد.

أحمد السقا ياسين السقا معتز التوني محمود الليثي سامح حسين ليلة رأس السنة

