إغلاق مطار باردوفوس بالنرويج مؤقتا بعد رصد طائرات مسيرة

أعلنت وسائل إعلام نرويجية إغلاق مطار باردوفوس في مقاطعة ترومس بالنرويج مؤقتا وتحويل مسار عدة رحلات جوية إلى مطارات أخرى بعد رصد طائرات مسيرة.



ونقلت هيئة الإذاعة النرويجية (NRK) عن الخطوط الجوية النرويجية قولها "إن رحلة جوية كانت متجهة من أوسلو إلى مطار باردوفوس اضطرت للعودة في وقت متأخر مساء أمس بعد أن أبلغت السلطات عن رصد طائرات مسيرة في منطقة حظر المطار في برونويسوند، بمقاطعة نوردلاند، كما تم تحويل رحلة جوية، وفقا لما ذكرته شركة تشغيل المطار "أفينور".. ولا يزال مصدر هذه الطائرات المسيرة غير واضح.



كما شهدت الدنمارك المجاورة حوادث مماثلة في الأيام الأخيرة، ورصدت السلطات عدة طائرات مسيرة تحلق فوق المطارات، مما دفعها إلى حظر رحلات الطائرات المدنية المسيرة حتى يوم الجمعة.



وأعلنت وزارة النقل الدنماركية أن القرار مرتبط بالقمة الأوروبية في كوبنهاجن هذا الأسبوع. واعتبارا من يوم الاثنين، سيتم حظر جميع الطائرات المدنية المسيرة من المجال الجوي الدنماركي.