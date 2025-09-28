الرئاسة الروسية: رد موسكو سيكون واضحًا إذا هاجمت «كييف» الكرملين

أعلنت الرئاسة الروسية أن الجميع يفهم كيف سيكون رد فعل موسكو إذا حاولت كييف مهاجمة الكرملين، وفقًا لخبر عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي ظل التصعيد العسكري المستمر بين أوكرانيا وروسيا، وتزايد التحديات الأمنية في المنطقة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خطوة جديدة لتعزيز قدرات بلاده الدفاعية، تمثلت في استلام أول منظومة دفاع جوي متطورة من طراز "باتريوت" من إسرائيل.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الأوكرانية–الأمريكية تحركات نشطة، إذ من المقرر أن يزور وفد رسمي أوكراني الولايات المتحدة لإجراء مباحثات موسعة تشمل الملفات العسكرية والاقتصادية، وسط تهديدات روسية متصاعدة واستعداد أوكراني واضح للرد على أي تصعيد.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس أن بلاده تسلمت بالفعل منظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" من إسرائيل، وقد تم نشر هذه المنظومة على الفور ضمن المواقع الدفاعية الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا من المقرر أن تستلم منظومتين إضافيتين خلال الأسابيع المقبلة، وتحديدًا في فصل الخريف.



