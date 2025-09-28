قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنشاء أول مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة الإدارية
عقود تسليح بمليارات اليورو مهددة.. ألمانيا تهز أوروبا بتمرد داخل البرلمان
هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
لمحاربة السمنة.. تفاصيل الضريبة المقترحة على المشروبات والمأكولات المحلاة بالسكر
أوباما ينتقد نتنياهو بشدة: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا.. كفى من هذه اللعبة الساخرة
آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأهما ولن تعرف المصائب عنوانك
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يُسجّل 5083 جنيهًا .. تعرّف على أسعار الذهب اليوم
ارتفاع الحرارة مجدداً.. تعرف على حالة الطقس وفرص الأمطار هذا الأسبوع
بعد قليل.. بدء محاكمة 56 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان
تفاصيل تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ43 من مصر إلى قطاع غزة
القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة وسط غارات مدفعية مكثفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زيلينسكي: بوتين قد يفتح جبهة أخرى في أوروبا

أرشيفية
أرشيفية
حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينتظر حتى انتهاء الحرب في أوكرانيا وربما يفتح جبهة جديدة ضد دولة أوروبية أخرى.

وبحسب قوله، "لا أحد يعرف أين ومتى سيحدث ذلك، لكنه يريد ذلك".

وانقطعت الكهرباء عن 177 قرية ومنطقة سكنية في مقاطعة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، جراء قصف روسي استهدف محطة لتوليد الكهرباء.

يأتي ذلك بينما أكد زيلينسكي، السبت، أن بلاده استلمت نظام الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكي الصنع من إسرائيل قبل شهر، ومن المتوقع أن تتسلم نظامين إضافيين خلال الأشهر المقبلة.

كييف تعزز دفاعاتها قبل الشتاء

تسعى أوكرانيا إلى تعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة الهجمات الروسية اليومية بالطائرات المسيرة والصواريخ، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي تتعرض خلاله البنية التحتية للتدفئة لهجمات متكررة.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "النظام الإسرائيلي (باتريوت) يعمل في أوكرانيا منذ شهر، وسنستلم نظامين آخرين في الخريف."

وأشار إلى أنه أدلى بهذه التصريحات عقب عودته من نيويورك، حيث ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين.

اجتماعات جديدة لشراء أسلحة بقيمة 90 مليار دولار

وأوضح زيلينسكي أن وفودًا أمريكية وأوكرانية ستعقد عدة اجتماعات في سبتمبر وأكتوبر لمناقشة شراء الأسلحة من خلال "برامج مختلفة"، دون تحديد مصدر التمويل.

وأكد أن كييف قدمت لواشنطن قائمة بالأسلحة المطلوبة كجزء من خطة لشراء أسلحة بقيمة 90 مليار دولار، كان قد أعلن عنها للمرة الأولى في أغسطس الماضي.

وعن الأنباء المتداولة بشأن طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، قال زيلينسكي إن بلاده "مستعدة لاتفاقيات منفصلة بشأن أنواع محددة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى".

وأضاف أن أوكرانيا والولايات المتحدة لديهما الآن "فهم متبادل لما يحدث بالفعل في ساحة المعركة وما يمكن تحقيقه من تقدم".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الحرب في أوكرانيا انتهاء الحرب في أوكرانيا إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

