لافروف: روسيا منفتحة على مفاوضات بشأن أوكرانيا.. والغرب يرفض مقترحات عقلانية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، مبدياً استعداد موسكو لمناقشة مسألة الضمانات الأمنية، سواء لروسيا أو لأوكرانيا، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن كييف لا تبدي أي استعداد للدخول في حوار حقيقي.

وقال لافروف، إن "روسيا مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية المتعلقة بأوكرانيا، ولكن الطرف الأوكراني غير مستعد لأي مفاوضات في الوقت الراهن"، مشدداً على أن "أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن أمن روسيا ومصالحها الحيوية".

في سياق آخر، وصف لافروف المحاولات الغربية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بأنها "غير قانونية"، موضحا أن موسكو وبكين قدمتا "مقترحا عقلانيا" لتمديد الاتفاق النووي مع إيران، إلا أن الغرب رفضه دون مبررات مقنعة.

وانتقد وزير الخارجية الروسي الضربات التي استهدفت منشآت إيرانية خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أنها "تستحق الإدانة"، كما دان "الضربات التي وُجهت إلى الدوحة في وقت كانت تجرى فيه مفاوضات مع حركة حماس"، على حد تعبيره.

وحذر لافروف من أن "أي عدوان على روسيا سيقابل برد حاسم"، مشيرا إلى أن موسكو ستتخذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وأمنها القومي.