روسيا تعلن مقتـ.ل 1430 عسكريًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة



أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة ماضية بلغت 1430 عسكريا .

وفي سياق متصل ؛ قال حاكم مقاطعة بريانسك بوغوماز أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة ستارودوب بطائرات مسيرة، مما أدى إلى أضرار في سقف مبنى سكني دون وقوع إصابات.

ومن جانبها فرضت وكالة النقل الجوي الروسية قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطاري أستراخان وفولغوغراد.

وفي وقت سابق ؛ اشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن طائرتين من طراز "ياك-52" و10 طائرات مسيرة طراز "إيه-22" تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

وأشارت الدفاع الروسية في تقرير العملية العسكرية الخاصة ؛ إلى أنه تم استهداف مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين أثناء محاولتهما الهروب قرب كليبان-بيكسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكر التقرير الروسي أن عملية تحرير كيروفسك بجمهورية دونيتسك تشارف على الانتهاء ووحدات الاقتحام تقوم بتطهير المدينة

كما دمر أسطول البحر الأسود 3 قوارب تابعة للقوات الأوكرانية و15 قاربًا مسيرًا بحسب التقرير الروسي .

ونوه التقرير إلى تدمير منصة إطلاق وكابينة تحكم ومحطة رادار في استهداف لموقع لمنظومة صواريخ "باتريوت" الأوكرانية.