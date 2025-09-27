روسيا والأردن يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن

دعا وزيرا خارجيتي روسيا سيرجي لافروف، والأردن أيمن الصفدي إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وفق وزارة الخارجية الروسية.

وأوضحت الوزارة - وفق بيان أصدرته اليوم /الجمعة/ - أن الوزيرين نسقا، خلال لقائهما على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مواقفهما بشأن قضايا رئيسية على جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وكذلك الأوضاع في سوريا.

وأكد البيان "أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإعادة إطلاق عملية السلام وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وبحث الوزيران - أيضًا -سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مشددين على أهمية مواصلة تطوير الحوار السياسي القائم على الثقة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون العملي في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.