روسيا تضيف مجموعة من ممثلي السياسة البريطانية إلى قائمة الممنوعين من دخول البلاد



أعلنت وزارة الخارجية الروسية إضافة مجموعة من ممثلي السياسة البريطانية ومجتمع "الخبراء" إلى قائمة الممنوعين من دخول البلاد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها : من بين الممنوعين نائب وزير المالية البريطاني.

وأضافت الخارجية الروسية: العمل على توسيع "قائمة الممنوعين" سيستمر ردا على السياسة التدميرية التي تنتهجها بريطانيا والرامية إلى تصعيد التوترات.

وتابعت: أي جهود من جانب لندن لتشويه سمعة روسيا وعزلها ستواجه رفضا شديدا من جانب موسكو.

وأتمت الخارجية الروسية بيانها: من بين الأفراد البريطانيين الممنوعين من دخول الأراضي الروسية أولئك الذين لوثوا أنفسهم بحملات دعم القيود الأحادية الجانب غير القانونية ضد روسيا.