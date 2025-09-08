سفير مصر بموسكو يقدم صورة من أوراق اعتماده لنائب وزير الخارجية الروسي

قدَّم السفير حمدي شعبان سفير مصر لدى روسيا الاتحادية، اليوم الإثنين، صورة من أوراق اعتماده للسفير سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي.

وأكد السفير المصري على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية الروسية، في ظل العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين، وهو ما يعكسه كذلك الطابع التاريخي للعلاقات الثنائية، وكذا التعاون بين البلدين لتنفيذ مشروعات كبرى كمحطة كهرباء الضبعة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن العديد من موضوعات التعاون الأخرى في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان عددًا من الموضوعات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في الشرق الأوسط في ظل العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وأهمية استمرار التنسيق المصري الروسي تجاه مختلف القضايا والموضوعات.