سيراميكا كليوباترا يستضيف مودرن سبورت في الدوري الممتاز
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي

لافروف وروبيو
لافروف وروبيو
محمد على

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نيويورك اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوكرانيا يمكن أن تستعيد كل أراضيها من روسيا - بل وحتى تذهب إلى أبعد من ذلك - في تحول كبير بعد اجتماعه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وجاء هذا التحول بعد وقت قصير من دعوة ترامب لدول حلف شمال الأطلسي إلى إسقاط أي طائرات روسية تنتهك مجالها الجوي.

قال ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" بعد محادثاته مع زيلينسكي: "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال واستعادة كل أوكرانيا إلى شكلها الأصلي".

أضاف ترامب أيضا إن روسيا "تقاتل بلا هدف" بعد ثلاث سنوات من الحرب، في تغيير واضح في رأيه بعد أكثر من شهر من لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن في ألاسكا.

أبدى الرئيس الأمريكي في السابق دعمًا فاترًا لزيلينسكي، الذي دخل معه في خلاف كبير متلفز في المكتب البيضاوي في فبراير، حيث قال للأوكراني "ليس لديك الأوراق" للفوز.

لكن في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، وصف ترامب روسيا بأنها "نمر من ورق"، قائلاً إن "بوتين وروسيا يواجهان مشكلة اقتصادية كبيرة، وهذا هو الوقت المناسب لأوكرانيا للتحرك".

روبيو لافروف وزير الخارجية الروسي وزير الخارجية الأمريكي الولايات المتحدة ترامب روسيا

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

