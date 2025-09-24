وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نيويورك اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوكرانيا يمكن أن تستعيد كل أراضيها من روسيا - بل وحتى تذهب إلى أبعد من ذلك - في تحول كبير بعد اجتماعه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وجاء هذا التحول بعد وقت قصير من دعوة ترامب لدول حلف شمال الأطلسي إلى إسقاط أي طائرات روسية تنتهك مجالها الجوي.

قال ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" بعد محادثاته مع زيلينسكي: "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال واستعادة كل أوكرانيا إلى شكلها الأصلي".

أضاف ترامب أيضا إن روسيا "تقاتل بلا هدف" بعد ثلاث سنوات من الحرب، في تغيير واضح في رأيه بعد أكثر من شهر من لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن في ألاسكا.

أبدى الرئيس الأمريكي في السابق دعمًا فاترًا لزيلينسكي، الذي دخل معه في خلاف كبير متلفز في المكتب البيضاوي في فبراير، حيث قال للأوكراني "ليس لديك الأوراق" للفوز.

لكن في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، وصف ترامب روسيا بأنها "نمر من ورق"، قائلاً إن "بوتين وروسيا يواجهان مشكلة اقتصادية كبيرة، وهذا هو الوقت المناسب لأوكرانيا للتحرك".