الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

زيلينسكي يبدي تفاؤله بإمكانية نجاح ترامب في تغيير موقف الصين من الحرب

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي
محمد على

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن يساعد في تغيير موقف الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن حرب روسيا في أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي لقناة فوكس نيوز بعد لقائه ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "أعتقد أن الرئيس ترامب يمكنه تغيير موقف شي جين بينج من هذه الحرب، لأننا لا نعتقد أن الصين تريد إنهاء هذه الحرب".

وسلطت الولايات المتحدة الضوء على الصين والهند كمساهمين في الحرب الروسية الأوكرانية بسبب مشترياتهما المستمرة من النفط من موسكو. 

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن ترامب حث مسؤولي الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين كردع لشراء النفط الروسي. 

ودعا إلى فرض رسوم جمركية موسعة مماثلة على الهند.

وسيؤدي الطلب الأمريكي، إذا تمت الاستجابة له، إلى تغيير استراتيجية الاتحاد الأوروبي، الذي فضل عزل روسيا بالعقوبات بدلاً من الرسوم الجمركية.

وعلى الرغم من إحباط الولايات المتحدة من مساهمة نيودلهي وبكين في الصراع من خلال مشتريات الطاقة، قال زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن الهند "في الغالب" مع أوكرانيا.

ونفى متحدث باسم السفارة الصينية يوم الثلاثاء أن تكون بكين طرفًا في الصراع الدائر، مشيرًا إلى أن الصين لم "تستغل الوضع لتحقيق مكاسب".

الرئيس الأوكراني زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي جمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك أوكرانيا روسيا

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار أثناء ممارسة التنس

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار في أحدث ظهور أثناء ممارسة التنس

الفنان محمد طه

فى ذكرى صاحب العشرة آلاف موال.. محمد طه من المقاهي إلى الشهرة

بالصور

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

سيارة أوبل
سيارة أوبل
سيارة أوبل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

