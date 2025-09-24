زيلينسكي يبدي تفاؤله بإمكانية نجاح ترامب في تغيير موقف الصين من الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن يساعد في تغيير موقف الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن حرب روسيا في أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي لقناة فوكس نيوز بعد لقائه ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "أعتقد أن الرئيس ترامب يمكنه تغيير موقف شي جين بينج من هذه الحرب، لأننا لا نعتقد أن الصين تريد إنهاء هذه الحرب".

وسلطت الولايات المتحدة الضوء على الصين والهند كمساهمين في الحرب الروسية الأوكرانية بسبب مشترياتهما المستمرة من النفط من موسكو.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن ترامب حث مسؤولي الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين كردع لشراء النفط الروسي.

ودعا إلى فرض رسوم جمركية موسعة مماثلة على الهند.

وسيؤدي الطلب الأمريكي، إذا تمت الاستجابة له، إلى تغيير استراتيجية الاتحاد الأوروبي، الذي فضل عزل روسيا بالعقوبات بدلاً من الرسوم الجمركية.

وعلى الرغم من إحباط الولايات المتحدة من مساهمة نيودلهي وبكين في الصراع من خلال مشتريات الطاقة، قال زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن الهند "في الغالب" مع أوكرانيا.

ونفى متحدث باسم السفارة الصينية يوم الثلاثاء أن تكون بكين طرفًا في الصراع الدائر، مشيرًا إلى أن الصين لم "تستغل الوضع لتحقيق مكاسب".