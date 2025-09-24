استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف وحشي إسرائيلي على غزة

قتلت القوات الإسرائيلية 15 فلسطينيا على الأقل الأربعاء عندما قصفت أهدافا بما في ذلك منازل وخيام في القطاع.

شنت إسرائيل هجوما جويا وبرياً واسع النطاق على مدينة غزة، مما أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من أكبر مركز حضري في القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن بعض من بقوا كانوا يلجأون في وسط المدينة ضربتهم الغارات الجوية.

وقال "سبعة شهداء على الأقل معظمهم من الأطفال وعدد كبير من الجرحى نتيجة ثلاث غارات جوية على مستودع تابع لبلدية غزة وخيام للنازحين في سوق فراس".

وأضاف بصل أن ثلاثة أشخاص آخرين قتلوا في قصف إسرائيلي في أماكن أخرى من المدينة، اثنان في شقة بشارع الصحابة وواحد في منطقة سوق اليرموك.

وفي وسط قطاع غزة، أفاد الدفاع المدني بسقوط "أربعة شهداء وجرحى في قصف مروحية" على منزل في النصيرات.

وأضاف بصل أن شخصاً آخر قتل في غارة جوية إسرائيلية على منزل شمال النصيرات.

على مدى ما يقرب من عامين، قتلت العمليات العسكرية الإسرائيلية 65382 فلسطينيا، من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وجاء الهجوم المدعوم من الولايات المتحدة على مدينة غزة في الوقت الذي اتهم فيه تحقيق موثق للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، قائلا إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين حرضوا على الجريمة.

أصبحت أجزاء كبيرة من غزة خراباً، وفي الشهر الماضي أعلنت هيئة مدعومة من الأمم المتحدة رسمياً المجاعة في جزء من القطاع.