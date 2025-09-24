قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة.. اعرف الموقف الشرعي
«قل من نفسه».. علاء إبراهيم ينتقد أداء الأهلي ويصف اعتراض ياسر إبراهيم بـ «المُحرج»
الأنبا بشارة يلتقي أعضاء اللجنة الأسقفية للدعوات بالكنيسة الكاثوليكية بمصر
إذا ضاق عليك الرزق وزادت المشاكل الزوجية .. هذا الفعل سبب الفقر فاحذره
رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه
أخطاء كارثية.. «ميدو» يهاجم الزمالك: عملتوا كل حاجة غلط قبل ماتش الجونة
هل صلاة الفجر هي صلاة الصبح؟.. انتبه لـ9 حقائق عليك معرفتها
نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة
برعاية ترامب .. سوريا وإسرائيل على أعتاب اتفاق تاريخي لخفض التصعيد |تفاصيل
موجة الاعترافات الدولية بفلسطين .. بين تقويض الهدنة وتصعيد إسرائيلي مُتوقع
أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب في صدمة بعد عودة جيمي كيميل إلى العمل في شبكة ABC الإخبارية

جيمي كيميل
جيمي كيميل
ناصر السيد

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار شبكة ABC الإخبارية الأمريكية بإعادة جيمي كيميل إلى البرامج التلفزيونية المسائية، قائلاً: "أعتقد أننا سنختبر ABC في هذا الأمر".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لا أصدق أن ABC أعادت جيمي كيميل إلى وظيفته بسبب الأخبار الكاذبة.. أُبلغ البيت الأبيض من قِبل ABC بإلغاء برنامجه! حدث أمرٌ ما بين ذلك الحين والآن، لأن جمهوره قد رحل، ولم تكن موهبته موجودةً أبدًا".

تابع ترامب قائلاً: "لماذا يريدون عودة شخصٍ أداؤه سيء ​​للغاية، وغير مُضحك، ويُعرّض الشبكة للخطر بتصرفاته المُبالغ فيها تجاه الديمقراطيين؟ إنه ذراعٌ أخرى للجنة الوطنية الديمقراطية، وعلى حد علمي، يُعدّ ذلك مساهمةً كبيرةً غير قانونية في الحملة الانتخابية. أعتقد أننا سنختبر ABC في هذا الأمر. دعونا نرى كيف سنفعل. في المرة الأخيرة التي لاحقتهم فيها، أعطوني 16 مليون دولار. يبدو هذا أكثر ربحية. مجموعةٌ من الخاسرين حقًا! دع جيمي كيميل يتعفن بسبب تقييماته السيئة".

بعد أن أوقفت ABC برنامج "جيمي كيميل لايف!" في 17 سبتمبر بسبب تعليقاتٍ أدلى بها المُقدّم حول قاتل تشارلي كيرك، أعلنت ديزني يوم الاثنين أن البرنامج سيعود إلى موعده المعتاد يوم الثلاثاء. 

وقالت ديزني، الشركة الأم لـ ABC، في بيان: "لقد أمضينا الأيام الماضية في محادثاتٍ مُدروسة مع جيمي، وبعد تلك المحادثات، توصلنا إلى قرار إعادة البرنامج يوم الثلاثاء." 

