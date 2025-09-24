قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء
حصيلة دامية| 36 شهيدًا منذ فجر الثلاثاء تحت نيران الاحتلال.. واستمرار قصف غزة يُهدّد المدنيين
خلال لقائه الرئيس السوري.. ملك الأردن: لابد من وقف الحرب على غزة والحد من الكارثة الإنسانية
ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة
لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل
مفاجأة بسعر الدواجن البيضاء.. تراجع أسعار الدجاج اليوم الأربعاء
ميدو: نوايا مجلس الزمالك مش سليمة.. وجون إدوارد بريء من الأزمة المالية
الكارثة الصحية في غزة تتصاعد .. العدوان الإسرائيلي يوقف مستشفيات الأطفال والعيون
لقاء تاريخي يلوح في الأفق .. «زيلينسكي» يقبل الاجتماع مع «بوتين» بشرط واحد
أكبر تحديث لـ «جوجل بلاي».. متجر ترفيهي ذكي مع مساعد «Sidekick» للاعبين
نتيجة وحشة جدًا.. جمال عبد الحميد يعلق على تعادل الزمالك أمام الجونة
أخبار العالم

خلال لقائه الرئيس السوري.. ملك الأردن: لابد من وقف الحرب على غزة والحد من الكارثة الإنسانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
قسم الخارجي

التقى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء في بالرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في ولاية نيويورك الأمريكية على هامش فعاليات الدورة الـ80 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد ملك الأردن، خلال اللقاء، على دعم الأردن لجهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأكد عبد الله الثاني، ضرورة تكثيف المساعي للتوصل إلى وقف الحرب على غزة والحد من الكارثة الإنسانية، ووقف التصعيد في الضفة الغربية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب ملك الأردن، المهندس علاء البطاينة.

ملك الأردن وقف الحرب على غزة الحرب على غزة الكارثة الإنسانية الملك عبدالله الثاني الرئيس السوري

