خلال لقائه الرئيس السوري.. ملك الأردن: لابد من وقف الحرب على غزة والحد من الكارثة الإنسانية

التقى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء في بالرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في ولاية نيويورك الأمريكية على هامش فعاليات الدورة الـ80 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد ملك الأردن، خلال اللقاء، على دعم الأردن لجهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأكد عبد الله الثاني، ضرورة تكثيف المساعي للتوصل إلى وقف الحرب على غزة والحد من الكارثة الإنسانية، ووقف التصعيد في الضفة الغربية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب ملك الأردن، المهندس علاء البطاينة.