أخبار العالم

المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل

قسم الخارجي

حاول الشخص المدان بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا أن يطعن نفسه في الرقبة بعد النطق بحكم الإدانة.

وخلصت هيئة المحلفين المؤلفة من خمسة رجال وسبع نساء إلى أن ريان روث مدان في جميع الاتهامات المنسوبة إليه بعد ساعتين من المداولة.

وبينما كان أعضاء هيئة المحلفين في طريقهم للخروج من قاعة المحكمة، حاول روث طعن نفسه في رقبته بعدما أمسك قلما.

واندفع أفراد خدمة المارشالات وأوقفوه وسحبوه إلى خارج المحكمة.

وبينما كان أفراد خدمة المارشالات يسحبون روث إلى خارج المحكمة، بدأت ابنته سارة روث في الصراخ: "أحبك يا أبي، لا تفعل أي شيء. سأخرجك. إنه لم يؤذ أي أحد".

واستمرت في الصراخ بينما كان يتم اقتياد والدها إلى خارج المحكمة، قائلة إن الدعوى القضائية المقامة ضده ملفقة.

وتم جلب روث أمام القاضي مجددا داخل المحكمة، ولم يعد يرتدي سترة وربطة عنق، وتم تكبيله، ولم تكن هناك آثار دماء على قميصه.

وأعلن القاضي أنه سيتم النطق بالحكم النهائي على روث في الثامن من ديسمبر في الساعة 09:30 صباحا، ويواجه حكما بالسجن مدى الحياة.

وهنّأ الرئيس دونالد ترامب وزيرة العدل بام بوندي والمدعين العامين في وزارة العدل.

وكتب الرئيس الجمهوري على منصته تروث سوشيال إن روث كان "رجلا شريرا بنيّة شريرة، وقد ألقوا القبض عليه".

محاولة اغتيال ترامب الانتحار الرئيس الأمريكي فلوريدا

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
سوزوكي
ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء
