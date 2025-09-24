قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مجموعة السبع تنتفض ضد التهديد الجوي الروسي: عقوبات جديدة تستهدف موسكو

ناصر السيد

أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع، إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهم على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء الانتهاكات الروسية المتكررة للمجال الجوي في إستونيا وبولندا ورومانيا، معتبرًا إياها تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي وغير مقبولة.

وأكد الوزراء التزامهم بالعمل المشترك من أجل تحقيق سلام دائم في أوكرانيا قوية، مستقلة، ذات سيادة ومزدهرة، مشددين على استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة لتوفير ضمانات أمنية موثوقة لكييف.

كما ناقشوا فرض مزيد من الأعباء الاقتصادية على روسيا، بما في ذلك استهداف الدول التي تساهم في تمكينها، ورحبوا بالمشاورات الجارية بين وزراء مالية مجموعة السبع بشأن استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

