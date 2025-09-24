مجموعة السبع: المعاناة في غزة لا تُحتمل.. ولا دور لحماس بعد الحرب

أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية) والممثل السامي للاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً عقب اجتماعهم على هامش اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد البيان على "الحاجة المُلِحّة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة من خلال تسهيل تدفق المساعدات وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن"، مجددين دعوتهم إلى "وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس".

وجدد الوزراء إدانتهم "لهجمات حماس في 7 أكتوبر 2023"، مؤكدين أن الحركة "لا يمكن أن يكون لها أي دور في مستقبل غزة، ويجب ضمان عدم تشكيلها تهديداً لإسرائيل مستقبلاً".

كما شدد البيان على استعداد مجموعة السبع للتعاون مع الشركاء العرب لدفع مقترحات إعادة إعمار غزة، في إطار مساعٍ لبناء "سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".