أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

شهدت محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، ما تسبب في تجمعات مائية بعدد من الشوارع وتعطل الحركة المرورية في بعض المناطق.

وأفاد شهود عيان أن الأمطار تسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، فيما هرعت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة لمباشرة البلاغات وفتح مسارات الطرق المتأثرة لتسهيل حركة المركبات وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت السلطات السعودية سكان جدة إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأماكن المنخفضة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والأرصاد الجوية حتى استقرار الحالة الجوية.

وتواصل الجهات المعنية جهودها لمتابعة تأثيرات الحالة المطرية ورفع آثارها من الشوارع لتعود الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/Uj9NCCfmq_g