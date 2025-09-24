قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة نارية من مجموعة السبع: لا مكان لإيران خارج رقابة الوكالة الدولية
الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام
ماكرون في الأمم المتحدة.. قصيدة درويش تمهد لاعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين
عادات صباحية بسيطة تعزّز صحة الأمعاء.. هتحل كل مشاكل الهضم | تعرف عليها
مجموعة السبع: المعاناة في غزة لا تُحتمل.. ولا دور لحماس بعد الحرب
زيلينسكي: بوتين يخشى نتائج لقائي.. وأوكرانيا ترفض مبدأ الأرض مقابل السلام
بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»
حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض
أحمد الشرع: تقسيم سوريا كارثة تهدّد تركيا والعراق
أيقونة الاستعراضات .. وفاة مرفت زعزع بعد إصابتها بجلطة في المخ
أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد
فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون: ندعم سحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيش اللبناني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ناصر السيد

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون على حساب سيادة الشعب اللبناني، مشيداً بقرار تمديد مهمة بعثة "اليونيفيل" في لبنان.

وشدد ماكرون، اليوم الأربعاء على دعم بلاده لضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، معتبراً أن أي سلاح خارج إطار الشرعية يهدد الاستقرار.

كما دعا إلى سحب سلاح "حزب الله" وتسليمه إلى الجيش اللبناني، في خطوة يراها أساسية لتعزيز سلطة الدولة وضمان أمن لبنان.

وقال إن بلاده تسعى لإنهاء الحرب الدائرة في غزة وضمان صون حل الدولتين باعتباره الأساس لتحقيق السلام. 

وأشاد بالدور الذي قامت به السعودية في إقناع العديد من الأطراف بالتوقيع على "إعلان نيويورك" الداعم لحل الدولتين.

وأوضح ماكرون أن الإعلان يتضمن مبدأ الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين، مؤكداً أن هذا الحل يمثل الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. 

وأضاف أن إسرائيل لن تنعم بالاستقرار طالما ظلت عالقة في حالة حرب دائمة مع جيرانها.

وأكد أن سوريا تخلصت من حقبة الديكتاتورية، مشدداً على أهمية مساعدة الشعب السوري في مرحلة إعادة البناء. 

وقال ماكرون إن التحديات والأزمات العالمية لا ينبغي أن تقود إلى اليأس، بل تستوجب العمل المشترك.

وجدد الرئيس الفرنسي دعمه لتوسيع عضوية مجلس الأمن، معتبراً أن العالم لا يجب أن يخضع لـ"شريعة الغاب" أو لسياسة فرض الوقائع بالقوة.

ووصف ماكرون فكرة تقسيم العالم إلى محاور متنافسة بأنها "هراء".

وفي الشأن الأوكراني، شدد على ضرورة مقاومة العدوان الروسي للحفاظ على الأراضي الأوكرانية، مؤكداً أن كييف لا تسعى للحرب وإنما للسلام، محذراً من أن انتهاك أجواء بولندا ورومانيا وإستونيا يكشف حجم التهديد الروسي.

ماكرون سحب سلاح حزب الله سلاح حزب الله الرئيس الفرنسي مكافحة الإرهاب سيادة الشعب اللبناني اليونيفيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

وزير التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

تامر عبد الحميد

أول تعليق من تامر عبدالحميد على أنباء شطب عضويته بنادي الزمالك

مشغولات ذهبية

استمرار الاتجاة الصاعد.. تحرك جديد في أسعار الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

الدواجن فى أسوان

تعرّف على أسعار الدواجن في أسواق أسوان اليوم الأربعاء 24-9-2025

السيطرة على حريق

السيطرة على حريق بمنطقة زراعات بأسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح

السيطرة على الحريق

دون إصابات .. السيطرة على حريق شب بالحشائش بجانب طريق 242 في المنيا

بالصور

عادات صباحية بسيطة تعزّز صحة الأمعاء.. هتحل كل مشاكل الهضم | تعرف عليها

أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء
أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء
أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية

تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور

انغام
انغام
انغام

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

طرد السموم
طرد السموم
طرد السموم

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد