ماكرون يطالب بتوسيع مجلس الأمن: لا يجب أن يخضع العالم لـ«شريعة الغاب»

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء أن سوريا تخلصت من حقبة الديكتاتورية، مشدداً على أهمية مساعدة الشعب السوري في مرحلة إعادة البناء.

وقال ماكرون إن التحديات والأزمات العالمية لا ينبغي أن تقود إلى اليأس، بل تستوجب العمل المشترك.

وجدد الرئيس الفرنسي دعمه لتوسيع عضوية مجلس الأمن، معتبراً أن العالم لا يجب أن يخضع لـ"شريعة الغاب" أو لسياسة فرض الوقائع بالقوة.

ووصف ماكرون فكرة تقسيم العالم إلى محاور متنافسة بأنها "هراء".

وفي الشأن الأوكراني، شدد على ضرورة مقاومة العدوان الروسي للحفاظ على الأراضي الأوكرانية، مؤكداً أن كييف لا تسعى للحرب وإنما للسلام، محذراً من أن انتهاك أجواء بولندا ورومانيا وإستونيا يكشف حجم التهديد الروسي.