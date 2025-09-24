وزير خارجية العراق يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك .



واستعرض وزير الخارجية العراقي ، خلال اللقاء الذي عقد ، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك"، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا" ، جهود العراق وتعاونه مع الدول الأوروبية في قضايا الهجرة، مؤكداً مشاركته في المؤتمر الخاص بالهجرة المزمع عقده خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر المقبل، ومبدياً استعداد العراق لتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص".



من جانبه، أوضح المفوض الأوروبي للهجرة ، أنه يجرى حالياً مراجعة شاملة لإصلاح نظام الهجرة بالاتحاد الأوروبي، مقترحا تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية بين العراق والاتحاد الأوروبي.

