دفاع متهم بقضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة: التحقيقات قاصرة والاتهامات غير قائمة

واصل دفاع المتهم السادس في قضية "عصابة تصنيع المخدرات" المتهمة فيها الإعلامية سارة خليفة و27 آخرين، الدفع القانوني بعدم مسؤوليته الجنائية، مؤكدًا أن موكله مصاب بمرض نفسي، ما يفقده الإدراك والإرادة، وذلك وفقًا لنص المادة 62 من قانون العقوبات.

ودفعت هيئة الدفاع كذلك بـ انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات أو الشقة محل الاتهام، مشيرة إلى عدم وجود أي دليل مادي أو فني يربطه بالمكان أو بالمضبوطات بشكل مباشر.

كما أكدت الدفاع على قصور التحقيقات، لعدم استجواب مجري المراقبة حول طبيعة وأماكن ومدد تلك المراقبات، وما إذا تم رصد أي حوار بين المتهمين، أو تحديد ما إذا كانت تلك الوقائع قد تمت نهارًا أم ليلًا، بما يُعد خللًا جوهريًا في استيفاء أركان التحري.

ودفعت الدفاع أيضًا بــ بطلان فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لمخالفته نصوص المواد 46 و94 و206 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط إذنًا قضائيًا مسببًا، وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة.

واختتمت الدفاع دفوعها بالتأكيد على عدم معقولية التصور الكامل للوقائع كما وردت بالتحريات ومحاضر التحقيقات، مطالبة المحكمة بالحكم ببراءة موكلها مما نُسب إليه من اتهامات.